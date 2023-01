Derby, trofeo, svolta: Supercoppa non da pance piene e il Milan non la ha. Pioli si affida all'usato sicuro

MilanNews.it

Secondo posto in campionato a -9 da un Napoli straordinario, ottavi di Champions League da disputare tra febbraio e marzo contro il Tottenham, eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino: la prima parte di stagione del Milan non è stata di certo negativa, ma è altrettanto certo che qualcosa in più dai ragazzi di Pioli potesse essere fatto. Ma come aggiungerci a queste statistiche oggettive una spunta verde di grande positività? La risposta è chiara: vincere la Supercoppa Italiana in programma oggi.



No pancia piena

È questo - e non potrebbe essere l'altrimenti - l'obiettivo di Pioli e dei suoi ragazzi, impegnati questa sera a Riyad contro l'Inter. Il Milan arriva a questa sfida non in grandissima forma: tre gare senza vittoria, accomunate dal chiacchiericcio secondo cui i rossoneri avrebbero la pancia piena dopo lo Scudetto dell'anno scorso: "Siamo pieni di luoghi comuni: come facciamo - si difende Pioli in conferenza - ad avere la pancia piena avendo vinto, per molti di noi, solo un trofeo?! C'è solo una cosa da fare: la qualità del gioco"; gli fa eco capitan Calabria: "Assurdo essere sazi per uno Scudetto: proprio avendo visto ciò che si prova a vincere, vogliamo vincere ancora. Io voglio alzare quella Coppa". D'altronde, è impossibile presentarsi con la pancia piena in un derby, è impossibile presentarsi con la pancia piena quando c'è da vincere un trofeo, è impossibile presentarsi con la pancia piena quando si vuole ripartire per dimostrare chi si è in un periodo non positivo come quello recentissimo dei rossoneri. E il Milan di Pioli, per chi lo segue da vicino da mesi, non è un Milan da pance piene, soprattutto quello da big match, mai falliti nel gioco e nelle motivazioni in questa stagione.

La probabile formazione

Per farlo e dimostrarlo, Pioli si affiderà alla formazione titolare, priva ancora di Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Krunic e Ballo-Touré; il tecnico rossonero potrebbe affidarsi a Kjaer in difesa dal primo minuto al posto di Kalulu, per garantirsi esperienza, leadership e forza aerea in una partita determinante per la stagione del Milan. Oltre al danese, il 4-2-3-1 sarà così composto: Tatarusanu in porta, in difesa Calabria e Theo Hernandez terzino, con Tomori e Kjaer al centro. A centrocampo torna la coppia Tonali-Bennacer. Davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra, Messias favorito su Saelemaekers a destra e Brahim Diaz. Panchina per De Ketelaere, Rebic e Origi.