Derby tutto in chiaro? Milan-Inter di Champions potrebbe essere gratis per tutti

© foto di MilanNews

Dopo 20 anni in Champions League torna il derby di Milano fra Inter e Milan, valida per la semifinale della competizione, che si giocherà come è noto il 10 e il 16 maggio. Diversamente da quanto accaduto finora però entrambe le gare saranno visibili in chiaro a tutti nonostante gli accordi sulla spartizione dei diritti tv prevedano che Canale 5 dia in chiaro una gara del martedì, oltre che su Sky per gli abbonati alla pay tv, mentre quella del mercoledì è in esclusiva su Prime.

Essendoci però due squadre italiane che si sfideranno l’evento assume il carattere di “interesse nazionale” e per legge “deve essere garantita ai cittadini la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi (…) in considerazione del contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa”. Per questo entrambe le gare dovranno essere visibili a tutti e, come riporta il portale specializzato Davidemaggio.it, vi sono tre scenari possibili per la gara d’andata, che si giocherà appunto di mercoledì e dunque di competenza esclusiva di Prime:

accordo con Mediaset, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Canale 5

accordo con Sky, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Tv8

nessun accordo, mantenendo l’esclusiva della partita ma garantendo per una sera Prime accessibile a tutti senza costi.

La decisione spetta alla piattaforma streaming, che in virtù dei diritti in esclusiva farà valere le sue ragioni e intenzioni (Agcom permettendo, che potrebbe non accogliere di buon grado la terza opzione). Nei prossimi giorni verranno sciolti tutti i dubbi.