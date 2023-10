Desailly: "Al Milan anni meravigliosi con tanti campioni, Leao? Deve e può migliorare ancora"

vedi letture

Piacevole ed interessante intervista da parte dell'ex centrocampista rossonero rilasciata per Football Italia. Tanti temi toccati dal francese, che ha parlato così di Milan e Leao: "Ho giocato in un Milan fantastico e abbiamo vinto tutto, erano altri anni con altre regole e un calcio totalmente diverso da quello che c'è adesso. Mi trovavo benissmo con Capello, il pressing che facevamo era mostruoso, eravamo forti fisicamente e soprattutto eravamo anche un gruppo di top player. Il Milan di Pioli? Mi piace, hanno vinto un campionato due anni fa ma non sono riusciti a ripetersi, forse è mancata un pò di esperienza l'anno scorso.

Ci vuole tempo per formare un progetto vincente, ma quando sei al Milan tempo non ne hai, devi vincere subito. Leao? E' un top, ma dev'essere più costante, così come Pulisic. Sono ragazzi giovani ma devono capire che possono essere in grado di determinare sempre le partite, questo Milan ha molto da dire anche per il futuro".