Desailly e la nostalgia del Milan: "Mi mancate ragazzi"

vedi letture

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus, proseguendo soprattutto nel proprio buon periodo di forma in campionato. Ha postato una meravigliosa foto, tutta a sfumature rossonere, l'ex iconico centrocampista francese del Milan, Marcel Desailly.

La didascalia del francese non ha bisogno di interpretazioni: "Mi mancate ragazzi".