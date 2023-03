Deschamps elogia Maignan: "Non avevo dubbi sulle sue qualità e sulla sua mentalità"

MilanNews.it

Dopo il successo per 4-0 con l'Olanda, Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato così di Mike Maignan: "Cosa ne penso del rigore parato? E' Mike. Non dovevo farmi domande. Era infortunato, ma non avevo dubbi su quali fossero le sue qualità di portiere o la sua mentalità... ho fiducia totale. Gli è andata molto bene. Mike ha tutto da prendere in consegna".