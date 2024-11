Deschamps farà riposare qualcuno: vuole vedere giocatori con minuti nelle gambe

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Sappiamo cosa fare per superare in classifica l'Italia ed è il nostro obiettivo": Didier Deschamps carica la Francia in vista della sfida di domani contro gli azzurri a San Siro. La Francia non sta affrontando un momento facile, il deludente pareggio con Israele ha scatenato le critiche ma secondo il tecnico, l'unico problema è stata la finalizzazione: "E' stato frustrante non essere riusciti a segnare. Poi è normale che se ne parli, che sia un argomento attuale ma ribadisco che avevamo creato tanto e abbiamo affrontato un portiere forte mentre noi siamo stati poco precisi. Ma siamo secondi nel ranking Fifa, abbiamo fatto una Nations League con giocatori più giovani e senza esperienza e magari va a discapito del risultato, ma siamo sempre vivi. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere più giocatori con minuti nella gambe". Deschamps non pensa sia finito il suo ciclo: "Ho sempre la stessa energia, cerco di mantenere e tenere la Francia allo stesso livello.

Le critiche vanno di paripasso ai complimenti nel calcio, ma non cambierà ciò che credo serva fare per rendere la squadra competitiva. Penso a Ranieri che sarà allenatore della Roma a 73 anni. C'è sempre da imparare. Si cresce sempre, parlando con i giocatori". (ANSA).