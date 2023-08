Deschamps: "Giroud e Kolo Muani profili diversi e non hanno la stessa età"

Intervistato a L'Equipe, Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato così del reparto attaccanti per la nazionale francese. Giocare nello stesso campionato e nella stessa squadra di Mbappé e di Dembélé può avvantaggiare Kolo Muani rispetto a Olivier Giroud?

"Sono profili diversi e non hanno la stessa età, ma non per questo preferirò uno rispetto all’altro".