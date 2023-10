Deschamps: "Giroud ha 37 anni, Pioli lo gestisce. In attacco scelgo in base all'avversario"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei temi legati ai Bleus. L'allenatore ha focalizzato la sua attenzione anche sul reparto offensivo: "Le gerarchie si stanno evolvendo, non è perché uno segna tre gol e un altro non segna che chi ne ha segnati tre diventa il numero uno".

Deschamps approfondisce poi la questione: "Olivier (Giroud, ndr) ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Un tempo di gioco con il Milan, ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo in relazione all'avversario. Olivier e Marcus (Thuram, ndr) sono profili simili, Kolo (Muani, ndr) ha un profilo diverso. L'obiettivo è sempre essere più pericoloso dell'avversario".