Deschamps non risparmia Theo e Maignan: titolari nell'amichevole Germania-Francia. Panchina per Thiaw e Thuram

Nonostante abbiano avuto quale intoppo negli ultimi giorni, con un allenamento in palestra per Mike Maignan e due giorni a riposo per Theo Hernandez, il ct francese Didier Deschamps ha deciso di mandare in campo da titolari nell'amichevole delle 21 contro la Germania entrambi i calciatori rossoneri. In panchina, invece, Thiaw. Fuori Mbappé, c'è Pavard. Panchina per l'interista Marcus Thuram, a cui è stato preferito Kolo Muani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Henrichs, Sule, Tah, Rudiger; Gundogan, Can; Sane, Wirtz, Gnabry; Muller.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Saliba, Todibo, T. Hernandez; Rabiot, Camavinga; Griezmann, Tchouameni, Coman; Kolo Muani.