Deschamps premia Giroud: "Mi fido di lui. Decisione presa da un po'"

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulle convocazioni che ha diramato nella serata di ieri in vista del Mondiale in Qatar. In particolare si è espresso così su Olivier Giroud, convocato: "Sa ciò che voglio da lui. La sua situazione è cambiata rispetto all’Europeo, ma ho fiducia in lui per ciò che fa in campo e fuori. I gol non sono determinanti, la decisione era presa da un po’. Considero che sia meglio per la Francia che sia con noi. Tutti vorrebbero essere titolari, ma il gruppo è più importante"