Deschamps su Giroud: "Al Chelsea gioca poco. Il minutaggio fa la differenza"

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia Didier Deschamps parla così di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e obiettivo di mercato del Milan: "So bene cosa ha fatto Giroud per la Francia e di cosa sia capace, non voglio però parlare della sua situazione difficile al Chelsea. Da febbraio in poi ha giocatore davvero poco e si è unito al gruppo dopo rispetto agli altri. Abbiamo quindi lavorato poco insieme ma lui dà davvero il massimo in ogni allenamento. Ovviamente sono i minuti di gioco a fare la differenze e questo potrebbe essere un problema. Mi sembra comunque in grande forma, è abituato a questo tipo di situazione e fa pienamente parte del nostro gruppo".