Deschamps: "Tolleranza zero, oggi non c'è posto per il razzismo nel calcio e in tutta la società"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha preso parte al documentario UEFA 'Outraged' contro il razzismo e ha raccontato il suo modo di reagire se dovesse trovarsi coinvolto in un dispiacevole episodio: "Razzismo è una parola che non ha posto oggi, non solo nello sport, ma in tutta la società. E' intollerabile, io ho una politica di tolleranza zero. Sarò onesto, non mi sono mai confrontato con questa situazione né da allenatore né da calciatore".

Diventare allenatore è più complicato per uno di colore?

"In questa domanda si prende in considerazione il fatto che non ci sono molti allenatori di colore ad altissimi livelli, ma pian piano ce ne saranno sempre più".