Dest: "La scorsa stagione al Milan è stata difficile. A Pulisic ho detto che..."

Sergino Dest, terzino del Barcellona l'anno scorso in prestito al Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic: "Sento che, visto quello che mi è successo la scorsa stagione, devo ripartire in fretta. Sono qui per dimostrare quanto valgo".

Dest è stato ceduto in prestito al Milan lo scorso settembre, ma le cose non sono andate come previsto. Ha collezionato solo otto presenze in Serie A (di cui solo due da titolare) e a metà campionato il club italiano aveva già deciso di non esercitare l'opzione per il trasferimento definitivo: "Tutti hanno capito che la scorsa stagione è stata un po' difficile. Ho avuto qualche difficoltà. Mentalmente non è così facile. Ho fatto un buon lavoro per rimanere forte e concentrarmi sul mio gioco. Al momento, tutto è tornato in carreggiata. Ho una seconda possibilità e dipende da me. È un momento molto difficile della mia carriera. E anche nella mia vita. Ma sono molto più forte mentalmente. Si può vedere la cosa in due modi. Puoi vederla in modo negativo, come se tutto andasse male, oppure puoi cercare di trovare un modo positivo nelle cose negative che accadono. È quello che ho fatto io. Ho sempre guardato le cose in modo positivo e mi sono detto: 'Ok, al momento non sto giocando, non sto andando molto bene, ma posso lavorare su me stesso individualmente'. Ed è quello che ho fatto. Mi sembra che in tutti questi momenti, anche se non stai giocando, puoi sempre lavorare su te stesso. Si può sempre migliorare e nessuno è perfetto, quindi tutti possono lavorare su se stessi".

Uno dei suoi compagni di squadra con la nazionale statunitense,, è passato al Milan quest'estate. Ha chiesto a Dest consiglio: "Gli ho dato la mia opinione sincera. Quello che ho vissuto nel club. Non sono affatto negativo, gli ho detto quelli che sono stati i fatti. Alla fine dipende tutto da lui. Ognuno ha la sua carriera, il suo percorso. Quindi quello che è successo a me non dovrebbe succedere a lui. Gli ho solo detto che è un bel club. Anche la città è bella".

Milan e Barcellona si affronteranno in amichevole negli USA: "Sarà bello giocare contro di lui. Devo solo fare del mio meglio e fare in modo che, se ci affrontiamo in campo, sia io a comandare. Non vedo l'ora".