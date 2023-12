Dest: "Non sono arrabbiato con Pioli, anche io ho delle colpe. Però non penso di aver fatto male..."

In un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, Sergino Dest è tornato a parlare della sua esperienza rossonera nella passata stagione: "Non sono arrabbiato, non ho niente contro mister Pioli. Sono cose che succedono. Però quando ho giocato, non penso che abbia fatto male! Poi certo anch'io ho delle colpe, che mi assumo, così come lui. Ma sono cose che rimangono all'interno".

Lo statunitense non ha convinto nella stagione disputata con la maglia del Milan. Ecco i numeri della sua stagione: sono 14 le presenze collezionate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. 635 minuti giocati in tutto, zero gol e zero assist.