Dest torna sull'esperienza al Milan: "Ho vissuto momenti difficili"

In un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, Sergino Dest è tornato a parlare della sua esperienza rossonera nella passata stagione: "È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissuto momenti difficili al Milan, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L'Eredivisie magari non sarà la Serie A o la Liga che sono due grandi campionati ma ho fatto un passo indietro per farne due avanti..."

Lo statunitense non ha convinto nella stagione disputata con la maglia del Milan. Ecco i numeri della sua stagione: sono 14 le presenze collezionate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. 635 minuti giocati in tutto, zero gol e zero assist.