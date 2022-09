Deulofeu apprezza la doppietta di Leao nel Derby: "Amiamo questo ragazzo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol, un assist e il palcoscenico da assoluto protagonista del derby della Madonnina. Quella di ieri è stata una serata niente male per Rafael Leao. Il portoghese ha segnato due reti di pregevole fattura, in particolare la seconda, quando ha praticamente scherzato tutta la difesa nerazzurra in dribbling e poi ha insaccato con un bel piattone alle spalle di Handanovic.

Un gesto tecnico impressionante, che non è passato di sicuro inosservato. Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese e amico di Leao ha commentato così su Twitter la prodezza del rossonero: "Amiamo questo ragazzo".