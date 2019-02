Deulofeu: "Il mio trasferimento al Milan il più felice, non chiudo al ritorno ma per ora penso al Watford"

Gerard Deulofeu è stato cercato e trattato dal Milan a gennaio, ma il Watford ha deciso di non cederlo, bloccando di conseguente un possibile ritorno in rossonero dello spagnolo. L'ex Barcellona, intervistato da El Mundo Deportivo, ha parlato proprio del Milan: "Il mio trasferimento al Milan è stato il più felice, lì mi sono sentito molto amato, mi sono goduto il giocare a calcio in maniera pazzesca. Dal primo momento mi è stato detto quello che volevano da me, hanno avuto grande fiducia nel mio modo di giocare e io ho aiutato un club così grande e bello. L'interessamento a gennaio? E' sempre bello che si interessino club e per il Milan, come ho sempre detto, ho un apprezzamento speciale. Non chiudo la porta ad un ritorno ma per ora sono concentrato sul Watford".