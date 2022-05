Deulofeu: "Voglio giocare in una top, ma ora non posso dire niente”

MilanNews.it

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, si è così espresso ai canali ufficiali del club sul suo futuro: “Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana e in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine. Sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco squadra e stagione ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà”