"Devono giocare gli italiani". Ma la Lega Serie A chiede più slot per gli extracomunitari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sul presente e sul futuro di Gabriele Gravina. Tante le accuse per il numero uno della FIGC che, però, ha subito detto che non si dimetterà. La battaglia più grande che lo aspetta sarà quella dell'utilizzo dei calciatori italiani, sia a livello di prima squadra che di campionato giovanile. Non sarà semplice, visto che i club del nostro massimo campionato vogliono andare in un'altra direzione: nell'ultima Assemblea è stata avanzata addirittura la richiesta di aumentare gli slot dei giocatori extracomunitari tesserabili da 2 a 8.