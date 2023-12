Dhorasoo sul Milan: "Dipende da Leao. Rennes? Grosso vantaggio per i rossoneri"

Il Milan è stato messo di fronte al Rennes nei playoff di Europa League. A commentare il sorteggio ci ha pensato l'ex centrocampista rossonero, di nazionalità francese, Vikash Dhorasoo. Le sue parole sull'accoppiamento alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan arriva dalla Champions e ha battuto il PSG, primo in Ligue 1, mentre il Rennes è solo tredicesimo. Anche se i bretoni non hanno fatto male in Europa finora, c'è molta differenza e un grosso vantaggio per il Milan. Poi sono due partite che vanno giocate".

Poi ha aggiunto sul Milan nello specifico: "Purtroppo la squadra dipende molto dalle prestazioni di Rafa Leao, il che magari ha condizionato la fase a gironi, in un gruppo molto difficile".