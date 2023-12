Dhorasoo sul Rennes: "Più bella davanti che in difesa: in estate hanno perso elementi interessanti"

vedi letture

Il Milan è stato messo di fronte al Rennes nei playoff di Europa League. A commentare il sorteggio ci ha pensato l'ex centrocampista rossonero, di nazionalità francese, Vikash Dhorasoo. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, il francese ha parlato in particolar modo del Rennes e di cosa si dovrà aspettare il Milan il prossimo febbraio.

Le parole di Dhorasoo sul Rennes: "Sembrava potesse confermare la buona stagione passata, invece c'è stato il cambio in panchina e non c'è più chiarezza tattica. E' una squadra che ha perso elementi interessanti come Doku e Traorè, squilibrata. Più bella davanti, con giocatori come Terrier, che in difesa. E poi c'è Matic che detta il gioco, ma ai suoi ritmi"