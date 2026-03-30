Dhorasoo torna protagonista: “Voglio iniziare ad allenare, punto ad essere il numero uno”

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In un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Equipe, Vikash Dhorasoo ha dichiarato di essere pronto a intraprendere una nuova strada nel mondo del calcio. L'ex centrocampista rossonero, vicecampione del mondo con la Francia nel 2006, si dice pronto per tornare a calcare un campo da calcio questa volta non da giocatore ma da guida tecnica di una squadra. Di seguito le sue donazioni:

"Diventare allenatore non era nei miei piani, ma parlare e analizzare calcio mi ha fatto pensare che fosse il momento di provarci davvero. In India mi è stato chiesto di allenare alcune ragazze. Ho organizzato una sessione e mi è piaciuto".

Sulle proprie ambizioni: "Il mio obiettivo è essere il numero uno. Mi sento pronto per guidare una squadra di alto livello, gestire uno staff e vivere un'avventura bella anche dal punto di vista umano".

Le idee sono chiare anche sulla destinazione: "Vorrei allenare in Ligue 1, Ligue 2 o una nazionale con un grande progetto". Infine una riflessione sul percorso degli ex calciatori: "Siamo pochi a intraprendere questa carriera. Voglio rappresentare chi ha vissuto la nazionale e può dare qualcosa anche da allenatore"