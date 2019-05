Di Biagio, Donnarumma resta con Mancini

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante Gigi mi avesse dato ampia disponibilità per venire ma abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito". Lo ha detto il tecnico della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio alla conferenza di inizio del pre ritiro al Centro sportivo di Formello dove gli Azzurrini prepareranno fino all'8 giugno in vista degli Europei di categoria che vedrà l'Esordio dell'Italia il 16 giugno contro la Spagna al Dall'Ara di Bologna. "Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni - ha aggiunto Di Biagio - rispetto a inizio anno non c'è stato molto di nuovo. Qualcuno anzi ha giocato meno. Questa settimana cercheremo di recuperare qualcuno come Calabria e valutare Parigini".