Di Biagio,obbligatorio provare a vincere

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Per Gigi Di Biagio, ''provare a vincere'' l'Europeo Under21 è un dovere. ''Ci sono grandi aspettative - ammette il ct a Milano, durante la presentazione della canzone ufficiale degli azzurrini, 'Benvenuti in Italy', scritta dal rapper Rocco Hunt - , è come un Europeo della Nazionale maggiore. La gente mi ferma per strada e mi dice di vincere. Siamo consapevoli di essere una grande squadra e abbiamo l'obbligo di provare a vincere. L'obiettivo è ottenere il massimo''. L'Europeo Under21 si disputerà in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno prossimo.