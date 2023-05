Di Canio à la Stanis: "Inzaghi che parla dell'arbitro francese... Una cosa troppo italiana"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Nel post partita di Inter-Milan di Champions League, Paolo Di Canio partecipa alla rubrica "Il Peggio". Queste le sue considerazioni a Sky Sport: “Inzaghi bravissimo su tutto, ma la pillola in conferenza… Rimane un po’ di provincialità, cioè citare l’arbitro francese. Anche se lui lo dice in modo tranquillo: “Mi dicono, anche se io non voglio pensare a queste cose, che l’arbitro è francese e di là ci sono quattro francesi”.

Ecco, è una cosa troppo italiana… Turpin è stato bravissimo perché ha lasciato correre, i giocatori dopo i primi 15 minuti non hanno più protestato e si sono adattati. Simone Inzaghi bravissimo, ste pilloline sono un retaggio del passato: liberatene”.