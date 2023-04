Di Canio azzarda: "Il Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi". La risposta di Bergomi

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio nel corso del Club di Sky domenica sera, ha azzardato un paragone tra il Napoli, vicinissimo allo Scudetto, e una squadra del passato: "Questo Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi non individualità per individualità, né per sistema di gioco ma per fisicità, determinazione, personalità. Per quella capacità di essere dominante sempre e comunque anche nei giorni di non grande fulgore di fisicità. La voglia, l’interpretazione e l’intensità rimangono quelle, anche se qualche singolo è calato". La risposta di Beppe Bergomi è stata immediata: "Non sono d’accordo.

Quel Milan era incredibile per come difendevano: poi dopo avevano forza, bravura e tecnica. E poi avevano tre o quattro giocatori sopra il metro e novanta: in Italia non eravamo abituati. Il Napoli non ha questa fisicità".