Di Canio: "Complimenti al Milan, l'atteggiamento ha fatto la differenza contro il Tottenham"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Di Canio, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sul Milan dopo la vittoria sul Tottenham: "Complimenti al Milan, anche uomo contro uomo ha controllato. Ero preoccupato per Kjaer isolato con Kane, invece con esperienza ha sempre fermato l'attaccante e fatto ripartire l'azione. Come dice Pioli i moduli ed i sistemi non contano, l'atteggiamento ha fatto davvero la differenza".