Di Canio: "Contro il Napoli, cross e doppietta di Giroud. Con l'Udinese non c'è stato un cross"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo DI Canio ha parlato così dello sviluppo delle azioni rossonere: "Quello che mi ha colpito ieri: contro il Napoli, cross e doppietta di Giroud. Ieri il primo cross è arrivato al novantesimo. Non c'è stato un cross, non arriva un pallone in area. Anche preparare qualcosa per portare uno a rimorchio e la mette".