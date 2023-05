Di Canio è l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato alla Cremonese

MilanNews.it

© foto di Image Sport

La Cremonese sfiderà il Milan nel prossimo incontro di campionato, valido per la trentatreesima giornata. I rossoneri non battono i grigiorossi in Serie A dal maggio 1996, quando la formazione di Capello piegò quella di Simoni in un larghissimo 7-1 a San Siro. L'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato alla Cremonese nella massimo campionato italiano è Paolo Di Canio, autore della settima rete milanista proprio in quella sfida.