Di Canio: "Il gol di Pulisic imbarazzante per l'Inter"

“Quando abbiamo visto la formazione abbiamo pensato 'Sì ok, i 4 attaccanti possono dare fastidio ai difensori ma una volta che l’Inter supera quella linea si distendono con i quinti e tutto il resto', ma non si è verificato per la grande applicazione e la grande determinazione dei giocatori del Milan”. Paolo Di Canio, ospite come sempre di Sky Sport, commenta il successo del Milan sull'Inter nel derby.

Nel corso della trasmissione, l'ex attaccante ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Allora dobbiamo decretare che l'Inter non è una grande squadra a 360 gradi. Perché, se a inizio stagione l'approccio col Monza è molle pensando al City e fai dei cambi, anche giusti visto i tanti impegni, poi vedi che gli correvano dritti e che il Milan entrava dentro come lama nel burro.

Il gol di Pulisic è stato imbarazzante, Mkhitaryan aveva riposato quindi non è una questione di anagrafe ma di atteggiamento. Dimarco ha fatto bene, ma 3 dei 5 di centrocampo sembravano dire che il Milan avesse tutto il diritto di essere cosi aggressivo e noi invece siamo in una situazione di privilegio. Sembrava questo tipo di atteggiamento. Mkhitaryan che cade con Morata e lo guarda come a dire 'così non si fa', con calma. Non è l'atteggiamento di questa Inter di solito. È stato sbagliato l'approccio".