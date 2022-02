Di Canio: "Il Milan è alimentato dal proprio pubblico, Leao non deve accontentarsi"

Paolo Di Canio è intervenuto a Sky Calcio Club, soffermandosi anche sul Milan e sulla crescita di Rafael Leao: “Prima del lockdown il Milan perse l’ultima partita contro il Genoa, quella era una squadra impaurita che poi è cresciuta e che adesso è alimentata del proprio pubblico. Pioli mi è piace da morire così come Leao, che adesso vede l’obiettivo. È un grande talento ma non si deve accontentare e deve correre novanta minuti aiutando la squadra. Adesso non si può più sbagliare, il Milan contro l’Inter ha vinto perché tutti gli undici hanno corso. Se vuoi l’obiettivo massimo si deve fare così, non puoi avere un uomo in meno”.