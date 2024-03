Di Canio: "Il Milan è divertente, ma il centrocampo non ha la capacità di gestire il controllo palla"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocaore ed oggi opinionista sportivo Paolo Di Canio ha parlato di Milan soffermandosi soprattutto sul sempre discusso stile di gioco della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è divertente, però ha tutti questi giocatori di natura offensiva che fanno anche strappi individuali. La formazione di Stefano Pioli non ha la capacità di gestire a centrocampo con il controllo della palla. E' una squadra, Loftus che va, Leao che va, Pulisic che va, e spesso perdono palla perché tentano la giocata anche individuale o in combinazione veloce, si allunga, e per questo vedi una partita che ci piace. Ed infatti ancora 3 a 1, può essere 4 a 2. Ci piace, però l'equilibrio generale, è seconda per carità, che gli devi dire, dico solo che se devi andare a vincere qualcosa di diverso è forse questa l'idea, ma devi fare sempre 3 gol, perché il gol lo concedi. Anche con i difensori che ritornano, perché il Milan è una squadra che ti da il campo".