Di Canio: "Il Milan non deve lasciare spazi e campo al Tottenham"

Ospite di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato così Milan-Tottenham, gara che si disputerà domani sera e che sarà valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Con i problemi a centrocampo del Tottenham, Dier potrebbe giocare più avanzato contro il Milan. I rossoneri ora si sono messi a tre dietro, ma non devono lasciare assolutamente campo agli Spurs. Il Tottenham ha gamba e arrivano tutti se crei spazi. Il Milan non può portare tanti giocatori oltre la linea della palla: ho visto un Kjaer in grande difficoltà e Tomori, che rientra, potrebbe non essere al meglio. Bennacer, però, ha fantasia e permette a Tonali di sganciarsi".