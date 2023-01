Di Canio: "Il Milan poteva vincere con quattro gol di differenza contro la Salernitana"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Di Canio, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sul Milan: "La ripartenza del Milan è stata sontuosissima contro una squadra rognosa in uno stadio pieno. L'abbiamo ritrovato per come l'avevamo lasciato. Contro la Salernitana doveva finire con quattro gol di differenza. Poteva fare il tre a zero tre volte, la linea difensiva della Salernitana ha aiutato molto ma il Milan doveva chiuderla. Pioli ha ribadito di dover vincere qualcosa quest’anno per dare continuità. Può essere il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa…La cosa più importante sarebbe lo Scudetto. Qualcosa devi vincerla e mantenerti su quegli standard".