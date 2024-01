Di Canio: "Leao è incredibile a campo aperto, può migliorare nel gioco nello stretto"

Il Milan è reduce dall'amaro pareggio contro il Bologna, con i rossoneri che non riusciti a conquistare i tre punti al termine di una buona partita, in grande parte giocata nella seconda frazione di gioco, sbagliando incredibilmente due calci di rigori, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez. Prestazione di una prova tra luci e ombre, Rafa Leao, bravo nel guadagnarsi il secondo calcio di rigore con una "sgroppata" A tutto campo che ha ricordato molto quella effettuata nella passata stagione, in Champions League contro il Napoli. Dell'attuale rendimento del portoghese ha parlato così, a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio.

Queste le sue parole: "Leao è incredibile a campo aperto, ma come si guadagna il rigore? Parte palla al piede dritto per dritto e non lo puoi mai fermare, non lo tiri mai giù.. e poi salta l'uomo, fin qui va bene. Poi però non riesce a giocare tante volte con la squadra, nello stretto è migliorato ma non è ancora bravo come quando prende e parte in quelle praterie che lui adora".