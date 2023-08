Di Canio: "Loftus-Cheek è 1,91 metri, ma quando parte e copre palla... Ha tutto per fare 8-10 gol, 8-10 assist: credo che nel Milan possa farlo"

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Loftus-Cheek ce l'ha l'inserimento, ha esperienza in questo. Lui e Pulisic per caratteristiche riempiono bene l'area di rigore. Si sposano bene. Pioli ha trovato le caratteristiche giuste per il suo gioco. Sono perfetti: Loftus-Cheek più fisico, Pulisic più tecnico. Quello che manca un po' all'inglese sono i gol e gli assist. Credo che in Italia potrà divertirsi molto di più... Lui è 1,91 metri, ma quando parte e copre palla. Ha tutto per fare 8-10 gol, 8-10 assist: credo che qui nel Milan possa farlo".