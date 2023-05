Di Canio: "Milan, la partita con lo Spezia non ha aiutato. La squadra sembra svuotata"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, opinionista di Sky, parla così a pochi minuti dalla discesa in campo delle squadre, in particolare del Milan: "Non ha aiutato la partita con lo Spezia, la squadra sembra svuotata. Anche nelle parole mi sembra una squadra rilassata, che non è pronta a dare battaglia fino in fondo. Speriamo che ci sia una partita bella e che si possa godere di uno spettacolo meraviglioso".