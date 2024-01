Di Canio: "Mourinho? È successo spesso quest'anno che gli allenatori non si siano presentati davanti alla stampa quando le cose non vanno bene"

José Mourinho e gli altri tesserati della Roma non si presenteranno oggi ai microfoni della stampa. I giallorossi vogliono evitare di commentare l'operato arbitrale oggi contro l'Atalanta e per questo la decisione è stata quella di indire un momentaneo silenzio stampa. A commentare la notizia è l'ex attaccante Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport:

"Senza polemica, ma la faccio. Oggi tocca a Mourinho che è un habitué, ma è successo spesso quest'anno che gli allenatori non si siano presentati davanti alla stampa quando le cose non vanno bene. Non è un attacco alla Roma, ma qualcuno deve fare qualcosa perché è una brutta abitudine. Non dico che li si debba obbligare, ma dovrebbe essere un obbligo. Quest'anno abbiamo parlato poco di calcio".

Il tecnico portoghese è stato espulso a fine gara e per questo non sarà in panchina contro il Milan.