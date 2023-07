Di Canio: "Pulisic esterno ibrido, l'Italia è perfetta per Loftus-Cheek"

MilanNews.it

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista e commentatore, parla a Sky Sport di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, due nuovi acquisti rossoneri arrivati dal Chelsea: “Pulisic è bravo, può giocare da trequartista ma non da trequartista in mezzo tra le linee. È bravo a giocare da esterno ibrido già dentro un po’ le linee del campo dove può diventare trequartista. È molto bravo con la palla, nel dribbling diretto, nello scambio veloce con i compagni. Non è un trequartista puro ma quando arriva tra le linee può far male, è uno che con lo stop orientato salta l’avversario e vede il gioco. Non è un super goleador, 20 gol in 93 partite con il Chelsea non sono tantissimi, però è uno che dà continuità di rendimento quando sta bene come nei primi due anni nel Chelsea, mentre negli ultimi due ha sofferto molto: è un ragazzo molto buono ed educato, se non viene coccolato dopo qualche infortunio puoi rischiare di perderlo per qualche settimana. Ne stiamo parlando come se fosse un anziano da riabilitare, gioca da molti anni ma è un 98, fa 25 anni a settembre e può ancora esplodere. Nel campionato italiano potrà fare ancora meglio perché è un campionato che ha meno ritmo. Il Milan è una squadra che vuole fare calcio, che vuole proporre attraverso la manovra il suo calcio”.

Su Loftus-Cheek: “Un altro ragazzo che fa il suo esordio nel 2014, e quello che penso di questo ragazzo è che magari ha espresso il suo talento ma non ancora completamente. Noi immaginiamo sempre che un potenziale possa diventare qualcosa di diverso, fino ad ora non c’è riuscito. Ma parliamo di un 96, ha 27 anni. Nel 2014 fa l’esordio, poi si gioca le sue 158 partite in Premier League anche con vari prestiti al Crystal Palace e al Fulham: lì mi ha deluso un po’. Ha 158 presenze e meno di una ventina di gol, è un giocatore che deve fare più gol, è assolutamente una mezz’ala offensiva. Invece ha dimostrato di essere un’ottima mezz’ala fisica che guida palla e quando la protegge non gliela togli, però troppo buono. 1,91 di fisico, è una bestia. Ha tecnica di base, tecnica e capacità di combinare con i compagni anche con raffinatezza, però poi ha pochi gol e pochi assist. Adesso deve fare un upgrade con il Milan. Non so se il Milan giocherà a 2 come quest’anno, però se ci dovesse essere qualche volta un centrocampo a 3 sarebbe l’ideale per lui che ha fatto la mezz’ala: può accompagnare l’azione ma deve riempire di più l’area di rigore. È un giocatore che deve fare definitivamente l’upgrade, credo l’Italia sia il campionato ideale per lui perché ha la tecnica e la fisicità, e con ritmi meno asfissianti può mettere in mostra di più il suo talento”.