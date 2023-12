Di Canio: "Scudetto? Con tutto il girone di ritorno da giocare potrebbe rientrare in corsa anche il Milan"

vedi letture

Ospite di Tutti Convocati su Radio 24, Paolo Di Canio ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto. Ecco le sue parole su Inter e Juve, le prime due della classe al momento: "Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per lo scudetto, per le qualità che hanno e per la rosa a disposizione. L’Inter è quella che dovrebbe vincere il campionato, ma la Juventus gli darà filo da torcere anche se i nerazzurri dovessero allontanare i bianconeri di molti punti in classifica.

Di Canio non esclude i rossoneri: "C’è un intero girone di ritorno da giocare ancora, nella corsa al titolo potrebbe rientrare anche il Milan. I rossoneri sono da considerare un’opzione per il primo posto solamente se uscissero dalle coppe europee, perché la rosa non è all’altezza di gestire molti impegni. Il Napoli invece credo sia ormai fuori dai giochi e può solo lottare per un piazzamento in Champions".