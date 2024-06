Di Canio su Leao: "Anche in Nazionale, come nel Milan, sbaglia la scelta e torna trotterellando"

Paolo Di Canio ha detto la sua su Rafa Leao e sulle sue prestazioni in questo Europeo, senza dubbio sottotono nelle prime due uscite, con anche due cartellini gialli rimediati per doppia simulazione, con conseguente squalifica che lo terrà fuori dal campo nell'ultima partita del girone. Ecco le parole di Di Canio sull'esterno portoghese del Milan, raccolte a Sky:

"Nelle prime due partite ha avuto 20 palloni per puntare 1vs1. Non ha saputo scegliere, come in Italia, non è riuscito a fare la scelta giusta. Con quella tecnica e capacità potrebbe fare davvero qualcosa, spostare e crossare o concludere l’azione. Invece finisce nel nulla come al Milan, non fa la scelta all’ultimo centimetro, inciampa, perde palla e torna trotterellando".