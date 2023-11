Di Canio: "Vedo il Milan in confusione e la notevole qualità non riesce sempre a esprimersi sul campo"

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a Libero sul Milan: “Vedo la squadra in confusione e la notevole qualità non riesce sempre a esprimersi sul campo. Pulisic mi piace, è un leader tecnico, non di personalità, e quando manca si avverte. Una squadra come il Milan non può puntare solo su Giroud: il francese è bravo ma ha la sua età e segna pochino. Serve un grande centravanti, Juve e Inter ce li hanno”.