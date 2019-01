Di Carlo, Var deve aiutare arbitro

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - ''Sono favorevole alla Var, la Var deve aiutare l'arbitro, ma ieri con noi non è successo. Gli episodi di ieri sono stati importantissimi ai fini del risultato''. Il tecnico del Chievo, Mimmo Di Carlo, ai microfoni di Radio Anch'io lo sport torna sugli episodi discussi del match di Verona contro la Fiorentina: ''secondo me dopo i Mondiali è cambiato l'uso della Var. Utilizziamola bene come va usata per aiutare l'arbitro, non deve diventare protagonista. E i miei ragazzi ieri hanno aiutato l'arbitro, sono stati bravissimi a livello nervoso nonostante siamo ultimi e ogni partita è decisiva''. Il prossimo match con l'Empoli già decisivo per la salvezza? ''Lo scontro di sabato - aggiunge il tecnico del Chievo - è fondamentale per il proseguo del campionato e comunque vada no sarà finita. Dobbiamo giocarle tutte per vincere''.