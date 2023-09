Di Caro: "Le prestazioni ancor più delle vittorie esaltano le tifoserie di Milan e Inter e spaventano quelle avversarie"

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Di Caro ha parlato delle due squadre in vetta alla Serie A ovvero Inter e Milan: "L’inizio del campionato parla milanese. Inter e Milan in testa insieme a punteggio pieno prima di un derby: non era mai successo nella storia della serie A. Certo, siamo solo alla terza giornata, ma le prestazioni ancor più delle vittorie esaltano le due tifoserie, spaventano quelle avversarie e fanno salire l’attesa per una delle stracittadine più affascinanti e incerte degli ultimi anni".

Prosegue Di Caro: "Se il Milan venerdì ci aveva colpito per la terza volta consecutiva per intraprendenza, dinamismo, imprevedibilità, gioco corale e offensivo, perfetto inserimento dei nuovi acquisti, magie di Leao, varietà tattiche e intuizioni guardiolesche di Pioli, ieri l’Inter ha risposto con una altrettanto impressionante prova di forza, maturità, mentalità, solidità, concretezza, potenza, grazie a un gruppo storico al servizio della punta finora più letale del torneo, Lautaro, autore di 5 reti che potevano essere già 6 se avesse calciato lui il rigore lasciato a Chalanoglu".

Due squadre diverse, ma con anche dei punti in comune: "Hanno entrambe cambiato molto in estate, ma mentre il Milan ha rivoluzionato la sua metà campo e modificato anche il gioco grazie agli innesti delle mezzali Loftus Cheek e Reijnders e dell’esterno d’attacco Pulisic, l’Inter ha mantenuto modulo, certezze, atteggiamento, limitandosi a inserire Sommer al posto di Onana e Thuram al posto di Lukaku-Dzeko. Per ora gli altri colpi nerazzurri si siedono in panchina, ottime alternative da inserire a gara in corso".

Giudizio finale sulle due milanesi: "Rossoneri più ariosi, anche se tornati tosti in mezzo (8 gol fatti e 2 subiti), e nerazzurri maledettamente solidi e compatti (8 gol fatti e 0 subiti)".