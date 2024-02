Di Caro: "Pioli is on fire: da 'Pioli è al top' a 'Pioli è in fiamme'. La sua posizione traballa pericolosamente"

vedi letture

Il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da scrivere. Dopo la vittoria dello scudetto il Milan ha prolungato il contratto del suo allenatore fino al giugno del 2025 ma non è detto che il tecnico possa arrivare fino alla fine del suo contratto. L'anno scorso i rossoneri hanno sacrificato il campionato per il percorso in Champions League. Quest'anno, a marzo, sono fuori già dalla corsa per entrambe e rimane l'Europa League. Non si sa alla fine della stagione quale sarà il futuro di Pioli, certo è che la sua posizione non è più salda come un tempo.

Di questo ne parla anche Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Pioli: "Pioli is on fire, è stato cantato nei cori scudetto del Milan per esaltarlo: una sorta di «Pioli è al top», «Pioli è al massimo». Ora però, vista la situazione, sembrerebbe più adatta la traduzione letterale di «Pioli è in fiamme». La posizione del tecnico, in vista della prossima stagione, traballa pericolosamente da tempo. E probabilmente la sua conferma resterà in bilico fino all’ultimo, essendo legata a due obiettivi da raggiungere insieme: la vittoria dell’Europa League e il raggiungimento del secondo posto in campionato".