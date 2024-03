Di Caro: "Questione di bulloni. Pioli ne mette uno per rendere più stabile la panchina, Allegri..."

vedi letture

La sfida a distanza tra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri continua. Ieri è stato il tecnico rossonero ha sferrare il colpo vincente: l'1-0 interno contro l'Empoli ha permesso al Milan di scavalcare la Juventus al secondo posto. I bianconeri sono scesi in campo subito dopo il Diavolo ma sono stati fermati in casa dall'Atalanta con il risultato di 2-2. E così Pioli ha messo la freccia su Allegri e si è guadagnato la seconda piazza dopo che per lungo tempo ci aveva girato intorno, fallendo già in occasione della gara persa a Monza l'occasione del sorpasso. Ma la sfida è anche per il futuro: entrambi gli allenatori sono incerti su ciò che sarà di loro a fine stagione.

Di questo tema ha parlato Andrea Di Caro sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Alla fine è tutta una questione di bulloni. Pioli ne mette uno per rendere più stabile la sua panchina. Mentre uno si sfila pericolosamente da quella di Allegri che ora traballa. Così si può sintetizzare la giornata di Milan e Juve e dei loro tecnici dal futuro incerto. I rossoneri battono l’Empoli ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo, mentre la Juve pareggia con l'Atalanta scoprendo da vicino quanto è forte Koopmainers e perché Giuntoli lo vuole a tutti i costi l’anno prossimo".