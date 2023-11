Di Caro su Pioli: "Se non si chiude la partita, Pioli secondo me può fare poco"

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta Dello Sport, è intervenuto così dopo il pareggio del Milan a Napoli: "I cambi di Pioli? Probabilmente si poteva fare meglio, ma non so dire se abbia sbagliato o no. Io Giroud lo avrei tenuto fino alla fine, ma Pioli può farci poco se la squadra no chiude la partita nel primo tempo, i gol vanno segnati sempre, c'è poco da fare altrimenti".