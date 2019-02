Di Francesco, Milan rivale per Champions

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Il Milan è una di quelle squadre da battere per la volata al quarto o terzo posto in classifica". Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sembra considerare la formazione rossonera la più pericolosa nella corsa alla zona Champions League. In lizza ci sono al momento Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. "Per centrare l'obiettivo servirà fare più risultati dei nostri avversari - spiega l'allenatore giallorosso - perché in questo momento il Milan sta dando grande continuità". In più, ricorda Di Francesco, "ha preso Paquetà che secondo me è un ottimo giocatore e Piatek che come tocca palla fa gol. Hanno dato nuova linfa al Milan".