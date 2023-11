Di Francesco non recupera Mazzitelli per il Genoa. In dubbio anche per il Milan

(ANSA) - FROSINONE, 24 NOV - Capitan Mazzitelli molto probabilmente non recupererà. Gelli è pronto dall'inizio, a distanza di oltre due mesi. Il Genoa è un'avversaria tosta ma il Frosinone deve portare avanti la sua filosofia di gioco e trovare un maggiore equilibrio difensivo. Parole e musica di Eusebio Di Francesco a due giorni dalla sfida-salvezza con i rossoblù in programma allo "Stirpe". Una partita molto delicata che arriva dopo la sosta internazionale e la sconfitta a San Siro con l'Inter. Il Frosinone vuol tornare subito a muovere la classifica, confidando sul fattore-campo (13 punti in 6 partite). "Stiamo provando a recuperare Mazzitelli ma è molto difficile - spiega Di Francesco nella conferenza di presentazione del match, anticipata al venerdì - Gelli può giocare dall'inizio perché ha trovato una buona condizione, non ancora ottimale. Centrocampo a due? Non è detto anche se lui è bravissimo a legare il gioco e lo ha fatto l'anno scorso con Grosso. Al momento in mediana abbiamo tante alternative".

Di Francesco mette in guardia sulle potenzialità del Genoa malgrado le assenze. "Affrontiamo una squadra tosta che sa difendersi bene. Dobbiamo avere la stessa filosofia di gioco, pazienza e aspettare il momento giusto - sostiene il tecnico - Il Genoa non avrà alcuni giocatori ma recupera Messias che ha vinto lo scudetto col Milan. E annovera altri calciatori di spessore. Lo stesso Puscas è un nazionale, Gilardino ne ha tanti. Noi meno, ma per me è un bene perché lavoro con tutti e questo dà il valore delle rose". (ANSA).