Di Francesco,Roma in corsa per 4/o posto

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Siamo in crescita e ci sentiamo in corsa per il quarto posto, la classifica dice questo, non ci sono tantissimi punti di distacco". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta di Parma, ultimo impegno del 2018. "Parlare ora di mercato è prematuro, pensiamo prima a questa partita e poi faremo tante valutazioni. L'esigenza principale della Roma è fare punti" aggiunge analizzando poi le insidie della sfida del Tardini: "Il Parma è una squadra che non fa del possesso palla la sua arma migliore, preferisce giocare in verticale sfruttando le caratteristiche degli attaccanti molto bravi nel ripartire. Come pensiamo di fermare Gervinho? Ho fatto comprare 3-4 fucili alla società, magari gli spariamo... Al di là della battuta, è un giocatore che dobbiamo limitare. Sarà fondamentale la fase preventiva, dobbiamo essere bravi nella lettura e limitarli in partenza".